IOSToken (IOST) Informatie The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base. The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base. Officiële website: http://iost.io/ Whitepaper: https://docs.iost.io/getting-started/quick-start Block explorer: https://www.iostscan.com/

IOSToken (IOST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IOSToken (IOST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.03M $ 87.03M $ 87.03M Totale voorraad: $ 46.58B $ 46.58B $ 46.58B Circulerende voorraad: $ 28.10B $ 28.10B $ 28.10B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 278.73M $ 278.73M $ 278.73M Hoogste ooit: $ 0.0907652 $ 0.0907652 $ 0.0907652 Laagste ooit: $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 Huidige prijs: $ 0.003097 $ 0.003097 $ 0.003097 Meer informatie over IOSToken (IOST) prijs

IOSToken (IOST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IOSToken (IOST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IOST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IOST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IOST begrijpt, kun je de live prijs van IOST token verkennen!

IOSToken (IOST) Prijsgeschiedenis Door de IOST prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IOST prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IOST Wil je weten waar je IOST naartoe gaat? Onze IOST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IOST token!

