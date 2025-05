IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

NaamIOST

PositieNo.379

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,05%

Circulerende voorraad25 407 526 843

Maximale voorraad90 000 000 000

Totale voorraad45 779 378 999

Circulatiesnelheid0.2823%

Uitgiftedatum2018-01-11 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0,01 USDT

Hoogste prijs ooit0.13649600744247437,2018-01-24

Laagste prijs0.00156203910694,2020-03-13

Publieke blockchainIOST

InleidingThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.