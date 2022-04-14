IO (IO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IO (IO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IO (IO) Informatie io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud. Officiële website: https://io.net/ Whitepaper: https://docs.io.net Block explorer: https://solscan.io/token/BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K

IO (IO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IO (IO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 111.61M $ 111.61M $ 111.61M Totale voorraad: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Circulerende voorraad: $ 204.41M $ 204.41M $ 204.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 436.80M $ 436.80M $ 436.80M Hoogste ooit: $ 6.501 $ 6.501 $ 6.501 Laagste ooit: $ 0.5065814224251167 $ 0.5065814224251167 $ 0.5065814224251167 Huidige prijs: $ 0.546 $ 0.546 $ 0.546 Meer informatie over IO (IO) prijs

IO (IO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IO (IO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IO begrijpt, kun je de live prijs van IO token verkennen!

IO (IO) Prijsgeschiedenis Door de IO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van IO Wil je weten waar je IO naartoe gaat? Onze IO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

