io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

PositieNo.290

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)28.67%

Circulerende voorraad162,718,266.42416742

Maximale voorraad800,000,000

Totale voorraad800,000,000

Circulatiesnelheid0.2033%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit6.438488090659158,2024-06-12

Laagste prijs0.5135198911694648,2025-04-09

Publieke blockchainSOL

