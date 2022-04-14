Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Holdstation (HOLDSTATION), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Holdstation (HOLDSTATION) Informatie

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Officiële website: https://holdstation.com/
Whitepaper: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf
Block explorer: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Holdstation (HOLDSTATION), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M Totale voorraad: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Circulerende voorraad: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.11M $ 50.11M $ 50.11M Hoogste ooit: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 Laagste ooit: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Huidige prijs: $ 1.6704 $ 1.6704 $ 1.6704 Meer informatie over Holdstation (HOLDSTATION) prijs

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Holdstation (HOLDSTATION) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOLDSTATION tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOLDSTATION tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOLDSTATION begrijpt, kun je de live prijs van HOLDSTATION token verkennen!

