HIVE (HIVE) Informatie Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Officiële website: https://hive.io/ Whitepaper: https://hive.io/whitepaper.pdf Block explorer: https://explore.openhive.network

HIVE (HIVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HIVE (HIVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.14M $ 90.14M $ 90.14M Totale voorraad: $ 488.85M $ 488.85M $ 488.85M Circulerende voorraad: $ 488.85M $ 488.85M $ 488.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.14M $ 90.14M $ 90.14M Hoogste ooit: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 Laagste ooit: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 Huidige prijs: $ 0.1844 $ 0.1844 $ 0.1844 Meer informatie over HIVE (HIVE) prijs

HIVE (HIVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HIVE (HIVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HIVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HIVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HIVE begrijpt, kun je de live prijs van HIVE token verkennen!

