Alaya AI (AGT) Informatie Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Officiële website: https://www.aialaya.io/#/ Whitepaper: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Block explorer: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Koop nu AGT!

Alaya AI (AGT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Alaya AI (AGT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.82M Totale voorraad: $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 1.71B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.70M Hoogste ooit: $ 0.038701 Laagste ooit: $ 0.004112865886010598 Huidige prijs: $ 0.005739

Alaya AI (AGT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Alaya AI (AGT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGT begrijpt, kun je de live prijs van AGT token verkennen!

