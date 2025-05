HIVE

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

NaamHIVE

PositieNo.318

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.57%

Circulerende voorraad500,749,242.945

Maximale voorraad∞

Totale voorraad500,749,242.945

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2020-03-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.418294589422955,2021-11-26

Laagste prijs0.0869425890031,2020-04-06

Publieke blockchainHIVE

Sector

Sociale media

