Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gluteus Maximus AI (GLUTEU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Informatie Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Officiële website: https://www.gluteusmaximus.org/ Block explorer: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a Koop nu GLUTEU!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gluteus Maximus AI (GLUTEU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 478.20K $ 478.20K $ 478.20K Hoogste ooit: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 Laagste ooit: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 Huidige prijs: $ 0.0004782 $ 0.0004782 $ 0.0004782 Meer informatie over Gluteus Maximus AI (GLUTEU) prijs

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gluteus Maximus AI (GLUTEU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLUTEU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLUTEU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLUTEU begrijpt, kun je de live prijs van GLUTEU token verkennen!

Hoe koop je GLUTEU? Wil je Gluteus Maximus AI (GLUTEU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GLUTEU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GLUTEU koopt op MEXC!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Prijsgeschiedenis Door de GLUTEU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GLUTEU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GLUTEU Wil je weten waar je GLUTEU naartoe gaat? Onze GLUTEU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GLUTEU token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!