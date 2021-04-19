GraphLinq (GLQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GraphLinq (GLQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GraphLinq (GLQ) Informatie GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation. Officiële website: https://graphlinq.io/ Whitepaper: https://graphlinq.io/whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.graphlinq.io/

GraphLinq (GLQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GraphLinq (GLQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Totale voorraad: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M Circulerende voorraad: $ 340.00M $ 340.00M $ 340.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 Huidige prijs: $ 0.016584 $ 0.016584 $ 0.016584 Meer informatie over GraphLinq (GLQ) prijs

GraphLinq (GLQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GraphLinq (GLQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLQ begrijpt, kun je de live prijs van GLQ token verkennen!

Hoe koop je GLQ?

GraphLinq (GLQ) Prijsgeschiedenis Door de GLQ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen.

Prijsvoorspelling van GLQ

