GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

NaamGLQ

PositieNo.1119

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.08%

Circulerende voorraad339,999,895

Maximale voorraad0

Totale voorraad650,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2021-04-19 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.19629964016231385,2024-03-21

Laagste prijs0.00118026196749609,2022-06-18

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

