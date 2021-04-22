AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AmpleforthGovernance (FORTH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AmpleforthGovernance (FORTH) Informatie Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Officiële website: https://www.ampleforth.org/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Koop nu FORTH!

AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AmpleforthGovernance (FORTH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M Totale voorraad: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Circulerende voorraad: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.98M $ 37.98M $ 37.98M Hoogste ooit: $ 60 $ 60 $ 60 Laagste ooit: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 Huidige prijs: $ 2.483 $ 2.483 $ 2.483 Meer informatie over AmpleforthGovernance (FORTH) prijs

AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AmpleforthGovernance (FORTH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FORTH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FORTH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FORTH begrijpt, kun je de live prijs van FORTH token verkennen!

