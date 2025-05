FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

NaamFORTH

PositieNo.651

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)103.06%

Circulerende voorraad14,343,554.15380151

Maximale voorraad0

Totale voorraad15,297,897.14455933

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2021-04-22 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit71.37012372,2021-04-22

Laagste prijs1.8903610185714588,2025-04-05

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

