Forest Protocol (FOREST) Tokenomie

Forest Protocol (FOREST) Informatie Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes. Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes. Officiële website: https://forest.inc Whitepaper: https://docs.forest.inc/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8D33F0Ae6d111212D9d64B0821c7Cf09E6270C27 Koop nu FOREST!

Forest Protocol (FOREST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Forest Protocol (FOREST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.54M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 81.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.02M Hoogste ooit: $ 0.05907 Laagste ooit: $ 0.031002873457605877 Huidige prijs: $ 0.05602

Forest Protocol (FOREST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Forest Protocol (FOREST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FOREST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FOREST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FOREST begrijpt, kun je de live prijs van FOREST token verkennen!

Hoe koop je FOREST?

Forest Protocol (FOREST) Prijsgeschiedenis Door de FOREST prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FOREST prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FOREST Wil je weten waar je FOREST naartoe gaat? Onze FOREST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FOREST token!

