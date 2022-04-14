FIO Protocol (FIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FIO Protocol (FIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FIO Protocol (FIO) Informatie FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project's blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Officiële website: https://fio.net/ Whitepaper: https://developers.fioprotocol.io Block explorer: https://fio.bloks.io

FIO Protocol (FIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FIO Protocol (FIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.74M $ 13.74M $ 13.74M Totale voorraad: $ 839.24M $ 839.24M $ 839.24M Circulerende voorraad: $ 819.82M $ 819.82M $ 819.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.76M $ 16.76M $ 16.76M Hoogste ooit: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 Laagste ooit: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 Huidige prijs: $ 0.01676 $ 0.01676 $ 0.01676 Meer informatie over FIO Protocol (FIO) prijs

FIO Protocol (FIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FIO Protocol (FIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIO begrijpt, kun je de live prijs van FIO token verkennen!

FIO Protocol (FIO) Prijsgeschiedenis Door de FIO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FIO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FIO Wil je weten waar je FIO naartoe gaat? Onze FIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FIO token!

