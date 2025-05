FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

NaamFIO

PositieNo.1016

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.78%

Circulerende voorraad811,310,280.7780081

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad839,242,769.7719939

Circulatiesnelheid0.8113%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.56914028,2021-04-06

Laagste prijs0.01074395967351126,2025-04-07

Publieke blockchainFIONEW

