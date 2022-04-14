SynFutures (F) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SynFutures (F), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SynFutures (F) Informatie SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more. SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more. Officiële website: https://www.synfutures.com/ Whitepaper: https://www.synfutures.com/v3-whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6e15A54B5EcAc17e58daDedDbe8506a7560252F9 Koop nu F!

SynFutures (F) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SynFutures (F), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 146.02M $ 146.02M $ 146.02M Hoogste ooit: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Laagste ooit: $ 0.006186995496240819 $ 0.006186995496240819 $ 0.006186995496240819 Huidige prijs: $ 0.014602 $ 0.014602 $ 0.014602 Meer informatie over SynFutures (F) prijs

SynFutures (F) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SynFutures (F) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal F tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel F tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van F begrijpt, kun je de live prijs van F token verkennen!

SynFutures (F) Prijsgeschiedenis Door de F prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de F prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van F Wil je weten waar je F naartoe gaat? Onze F prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van F token!

