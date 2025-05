F

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

NaamF

PositieNo.836

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.36%

Circulerende voorraad1,726,595,745

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.1726%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.13223847615874307,2024-12-06

Laagste prijs0.00905725129928369,2025-04-09

Publieke blockchainETH

