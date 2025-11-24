Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomie

Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Dora Factory (DORAFACTORY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24 19:23:23 (UTC+8)
USD

Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dora Factory (DORAFACTORY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
--
----
Totale voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Circulerende voorraad:
--
----
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 10.73M
$ 10.73M$ 10.73M
Hoogste ooit:
$ 0.211
$ 0.211$ 0.211
Laagste ooit:
--
----
Huidige prijs:
$ 0.01073
$ 0.01073$ 0.01073

Dora Factory (DORAFACTORY) Informatie

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Officiële website:
https://dorafactory.org
Whitepaper:
https://dorafactory.medium.com/dora-factory-1-0-dao-as-a-service-infrastructure-for-on-chain-governance-and-open-source-ventures-6ad53688758f
Block explorer:
https://vota-explorer.dorafactory.org/doravota

Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Dora Factory (DORAFACTORY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal DORAFACTORY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel DORAFACTORY tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van DORAFACTORY begrijpt, kun je de live prijs van DORAFACTORY token verkennen!

Hoe koop je DORAFACTORY?

Wil je Dora Factory (DORAFACTORY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DORAFACTORY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Dora Factory (DORAFACTORY) Prijsgeschiedenis

Door de DORAFACTORY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van DORAFACTORY

Wil je weten waar je DORAFACTORY naartoe gaat? Onze DORAFACTORY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.

Lees en begrijp de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid