De live Dora Factory prijs vandaag is 0.01109 USD. Volg realtime DORAFACTORY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DORAFACTORY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DORAFACTORY

DORAFACTORY Prijsinformatie

Wat is DORAFACTORY

DORAFACTORY whitepaper

DORAFACTORY officiële website

DORAFACTORY tokenomie

DORAFACTORY Prijsvoorspelling

DORAFACTORY Geschiedenis

DORAFACTORY koopgids

DORAFACTORY-naar-Fiat valutaconversie

DORAFACTORY spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Dora Factory logo

Dora Factory koers(DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY naar USD live prijs:

$0.01109
$0.01109$0.01109
-4.72%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:44:16 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01063
$ 0.01063$ 0.01063
24u laag
$ 0.0118
$ 0.0118$ 0.0118
24u hoog

$ 0.01063
$ 0.01063$ 0.01063

$ 0.0118
$ 0.0118$ 0.0118

--
----

--
----

-0.54%

-4.72%

-16.18%

-16.18%

Dora Factory (DORAFACTORY) real-time prijs is $ 0.01109. De afgelopen 24 uur werd er DORAFACTORY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01063 en een hoogtepunt van $ 0.0118, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DORAFACTORY hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DORAFACTORY met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -4.72% in de afgelopen 24 uur en -16.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dora Factory (DORAFACTORY) Marktinformatie

--
----

$ 58.78K
$ 58.78K$ 58.78K

$ 11.09M
$ 11.09M$ 11.09M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

De huidige marktkapitalisatie van Dora Factory is --, met een handelsvolume van $ 58.78K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DORAFACTORY is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.09M.

Dora Factory (DORAFACTORY) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Dora Factory prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0005494-4.72%
30 dagen$ -0.00626-36.09%
60 dagen$ -0.00952-46.20%
90 dagen$ -0.00824-42.63%
Dora Factory prijswijziging vandaag

DORAFACTORY registreerde vandaag een verandering van $ -0.0005494 (-4.72%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Dora Factory 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00626 (-36.09%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Dora Factory 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,DORAFACTORY zien we een verandering van $ -0.00952 (-46.20%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Dora Factory 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00824 (-42.63%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Dora Factory (DORAFACTORY) bekijken?

Bekijk nu de Dora Factoryprijsgeschiedenispagina.

Wat is Dora Factory (DORAFACTORY)?

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeDora Factory investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van DORAFACTORY staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Dora Factory lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Dora Factory aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Dora Factory Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dora Factory (DORAFACTORY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dora Factory (DORAFACTORY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dora Factory te bekijken.

Bekijk nu de Dora Factory prijsvoorspelling !

Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dora Factory (DORAFACTORY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DORAFACTORY token !

Hoe koop je Dora Factory (DORAFACTORY)?

Op zoek naar Hoe koop je Dora Factory? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Dora Factory gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

DORAFACTORY naar lokale valuta's

Dora Factory bron

Voor een beter begrip van Dora Factory kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Dora Factory
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dora Factory

Hoeveel is Dora Factory (DORAFACTORY) vandaag waard?
De live DORAFACTORY prijs in USD is 0.01109 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DORAFACTORY naar USD prijs?
De huidige prijs van DORAFACTORY naar USD is $ 0.01109. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dora Factory?
De marktkapitalisatie van DORAFACTORY is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DORAFACTORY?
De circulerende voorraad van DORAFACTORY is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DORAFACTORY?
DORAFACTORY bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DORAFACTORY?
DORAFACTORY zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van DORAFACTORY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DORAFACTORY is $ 58.78K USD.
Zal DORAFACTORY dit jaar hoger gaan?
DORAFACTORY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DORAFACTORY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:44:16 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

Handel in DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0.01109
$0.01109$0.01109
-4.56%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

