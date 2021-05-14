DFYN Token (DFYN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DFYN Token (DFYN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DFYN Token (DFYN) Informatie Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Officiële website: https://dfyn.network/ Whitepaper: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

DFYN Token (DFYN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DFYN Token (DFYN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 488.82K $ 488.82K $ 488.82K Totale voorraad: $ 198.28M $ 198.28M $ 198.28M Circulerende voorraad: $ 171.88M $ 171.88M $ 171.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 711.00K $ 711.00K $ 711.00K Hoogste ooit: $ 8.5005 $ 8.5005 $ 8.5005 Laagste ooit: $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 Huidige prijs: $ 0.002844 $ 0.002844 $ 0.002844 Meer informatie over DFYN Token (DFYN) prijs

DFYN Token (DFYN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DFYN Token (DFYN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DFYN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DFYN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DFYN begrijpt, kun je de live prijs van DFYN token verkennen!

DFYN Token (DFYN) Prijsgeschiedenis Door de DFYN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DFYN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DFYN Wil je weten waar je DFYN naartoe gaat? Onze DFYN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DFYN token!

