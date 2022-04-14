Boba (BOBA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Boba (BOBA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Boba (BOBA) Informatie Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts. Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts. Officiële website: https://boba.network/ Whitepaper: https://docs.boba.network/ Block explorer: https://bobascan.com

Boba (BOBA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Boba (BOBA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.76M $ 14.76M $ 14.76M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 171.62M $ 171.62M $ 171.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.00M $ 43.00M $ 43.00M Hoogste ooit: $ 8 $ 8 $ 8 Laagste ooit: $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 Huidige prijs: $ 0.08599 $ 0.08599 $ 0.08599 Meer informatie over Boba (BOBA) prijs

Boba (BOBA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Boba (BOBA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOBA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOBA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOBA begrijpt, kun je de live prijs van BOBA token verkennen!

Boba (BOBA) Prijsgeschiedenis Door de BOBA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BOBA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BOBA Wil je weten waar je BOBA naartoe gaat? Onze BOBA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOBA token!

