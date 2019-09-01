Phala (PHA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Phala (PHA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Phala (PHA) Informatie Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Officiële website: https://phala.network/ Whitepaper: https://docs.phala.network/introduction/readme Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E

Phala (PHA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Phala (PHA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 78.77M $ 78.77M $ 78.77M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 811.52M $ 811.52M $ 811.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 97.06M $ 97.06M $ 97.06M Hoogste ooit: $ 1.415366 $ 1.415366 $ 1.415366 Laagste ooit: $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 Huidige prijs: $ 0.09706 $ 0.09706 $ 0.09706 Meer informatie over Phala (PHA) prijs

Phala (PHA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Phala (PHA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHA begrijpt, kun je de live prijs van PHA token verkennen!

Phala (PHA) Prijsgeschiedenis Door de PHA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PHA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PHA Wil je weten waar je PHA naartoe gaat? Onze PHA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PHA token!

