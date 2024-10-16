deBridge (DBR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in deBridge (DBR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

deBridge (DBR) Informatie deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. Officiële website: https://debridge.finance/ Whitepaper: https://docs.debridge.finance/ Block explorer: https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5 Koop nu DBR!

deBridge (DBR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor deBridge (DBR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.92M $ 46.92M $ 46.92M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 243.80M $ 243.80M $ 243.80M Hoogste ooit: $ 0.05685 $ 0.05685 $ 0.05685 Laagste ooit: $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 Huidige prijs: $ 0.02438 $ 0.02438 $ 0.02438 Meer informatie over deBridge (DBR) prijs

deBridge (DBR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van deBridge (DBR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DBR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DBR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DBR begrijpt, kun je de live prijs van DBR token verkennen!

Hoe koop je DBR? Wil je deBridge (DBR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DBR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DBR koopt op MEXC!

deBridge (DBR) Prijsgeschiedenis Door de DBR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DBR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DBR Wil je weten waar je DBR naartoe gaat? Onze DBR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DBR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!