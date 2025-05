DBR

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

NaamDBR

PositieNo.741

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.96%

Circulerende voorraad1,829,293,597

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad9,999,997,159.600344

Circulatiesnelheid0.1829%

Uitgiftedatum2024-10-16 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.05499267372684524,2024-12-21

Laagste prijs0.013910476857044492,2025-04-20

Publieke blockchainSOL

InleidingdeBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.