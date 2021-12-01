Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ctomorrow Platform (CTP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ctomorrow Platform (CTP) Informatie CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. Officiële website: https://ctomorrow.io Whitepaper: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 Koop nu CTP!

Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ctomorrow Platform (CTP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Totale voorraad: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Circulerende voorraad: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M Hoogste ooit: $ 0.0117 $ 0.0117 $ 0.0117 Laagste ooit: $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 Huidige prijs: $ 0.001615 $ 0.001615 $ 0.001615 Meer informatie over Ctomorrow Platform (CTP) prijs

Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ctomorrow Platform (CTP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CTP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CTP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CTP begrijpt, kun je de live prijs van CTP token verkennen!

