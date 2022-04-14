ChainSwap (CSWAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ChainSwap (CSWAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ChainSwap (CSWAP) Informatie ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Officiële website: https://www.chainswap.tech/ Whitepaper: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Koop nu CSWAP!

ChainSwap (CSWAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ChainSwap (CSWAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.29M Totale voorraad: $ 986.61M Circulerende voorraad: $ 924.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.81M Hoogste ooit: $ 0.215 Laagste ooit: $ 0.001302420935978168 Huidige prijs: $ 0.00681

ChainSwap (CSWAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ChainSwap (CSWAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CSWAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CSWAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CSWAP begrijpt, kun je de live prijs van CSWAP token verkennen!

