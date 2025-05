CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

NaamCSWAP

PositieNo.1080

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad924,289,610

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad986,613,651

Circulatiesnelheid0.9242%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.22804046064045336,2024-04-03

Laagste prijs0.001302420935978168,2024-03-08

Publieke blockchainETH

