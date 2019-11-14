Nervos Network (CKB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nervos Network (CKB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nervos Network (CKB) Informatie The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Officiële website: http://nervos.org/ Whitepaper: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Block explorer: https://explorer.nervos.org/ Koop nu CKB!

Nervos Network (CKB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nervos Network (CKB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 210.50M $ 210.50M $ 210.50M Totale voorraad: $ 48.06B $ 48.06B $ 48.06B Circulerende voorraad: $ 47.31B $ 47.31B $ 47.31B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 213.80M $ 213.80M $ 213.80M Hoogste ooit: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 Laagste ooit: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 Huidige prijs: $ 0.004449 $ 0.004449 $ 0.004449 Meer informatie over Nervos Network (CKB) prijs

Nervos Network (CKB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nervos Network (CKB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CKB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CKB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CKB begrijpt, kun je de live prijs van CKB token verkennen!

Nervos Network (CKB) Prijsgeschiedenis Door de CKB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CKB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CKB Wil je weten waar je CKB naartoe gaat? Onze CKB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CKB token!

