The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

NaamCKB

PositieNo.192

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.04%

Circulerende voorraad46,604,675,280.43921

Maximale voorraad∞

Totale voorraad47,359,658,979.74253

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2019-11-14 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.01 USDT

Hoogste prijs ooit0.04412336,2021-03-31

Laagste prijs0.002083401220247072,2022-12-20

Publieke blockchainCKB

