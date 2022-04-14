Memecoin (MEME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Memecoin (MEME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Memecoin (MEME) Informatie Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes. Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes. Officiële website: https://www.memecoin.org/ Whitepaper: https://www.memecoin.org/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xb131f4a55907b10d1f0a50d8ab8fa09ec342cd74 Koop nu MEME!

Memecoin (MEME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Memecoin (MEME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 133.43M $ 133.43M $ 133.43M Totale voorraad: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Circulerende voorraad: $ 55.30B $ 55.30B $ 55.30B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 166.50M $ 166.50M $ 166.50M Hoogste ooit: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Laagste ooit: $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 Huidige prijs: $ 0.002413 $ 0.002413 $ 0.002413 Meer informatie over Memecoin (MEME) prijs

Memecoin (MEME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Memecoin (MEME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEME begrijpt, kun je de live prijs van MEME token verkennen!

