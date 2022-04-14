Tranchess (CHESS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tranchess (CHESS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tranchess (CHESS) Informatie Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community. Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community. Officiële website: https://tranchess.com/ Whitepaper: https://docs.tranchess.com/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6

Tranchess (CHESS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tranchess (CHESS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.91M $ 12.91M $ 12.91M Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 205.18M $ 205.18M $ 205.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.88M $ 18.88M $ 18.88M Hoogste ooit: $ 8 $ 8 $ 8 Laagste ooit: $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 Huidige prijs: $ 0.06292 $ 0.06292 $ 0.06292 Meer informatie over Tranchess (CHESS) prijs

Tranchess (CHESS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tranchess (CHESS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHESS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHESS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHESS begrijpt, kun je de live prijs van CHESS token verkennen!

Tranchess (CHESS) Prijsgeschiedenis Door de CHESS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CHESS prijsgeschiedenis!

