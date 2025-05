CHESS

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

NaamCHESS

PositieNo.1029

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.26%

Circulerende voorraad202,309,397

Maximale voorraad300,000,000

Totale voorraad300,000,000

Circulatiesnelheid0.6743%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit7.9212842434622575,2021-10-22

Laagste prijs0.044805179770472464,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

