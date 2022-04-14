Capverse (CAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Capverse (CAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Capverse (CAP) Informatie Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background. Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background. Officiële website: https://capverse.game/ Whitepaper: https://capverse.gitbook.io/capverse-game Block explorer: https://bscscan.com/token/0x5cc81ea325e9ff9d496f4997750b8f6667f1c63c Koop nu CAP!

Capverse (CAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Capverse (CAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.74M $ 23.74M $ 23.74M Hoogste ooit: $ 0.85296 $ 0.85296 $ 0.85296 Laagste ooit: $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 Huidige prijs: $ 0.11871 $ 0.11871 $ 0.11871 Meer informatie over Capverse (CAP) prijs

Capverse (CAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Capverse (CAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAP begrijpt, kun je de live prijs van CAP token verkennen!

Capverse (CAP) Prijsgeschiedenis Door de CAP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CAP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CAP Wil je weten waar je CAP naartoe gaat? Onze CAP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CAP token!

