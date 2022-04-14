ANLOG (ANLOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ANLOG (ANLOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ANLOG (ANLOG) Informatie By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem. Officiële website: https://www.analog.one/ Whitepaper: https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf Block explorer: https://explorer.analog.one/

ANLOG (ANLOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ANLOG (ANLOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Totale voorraad: $ 9.06B $ 9.06B $ 9.06B Circulerende voorraad: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M Hoogste ooit: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Laagste ooit: $ 0.001071980729283138 $ 0.001071980729283138 $ 0.001071980729283138 Huidige prijs: $ 0.001101 $ 0.001101 $ 0.001101 Meer informatie over ANLOG (ANLOG) prijs

ANLOG (ANLOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ANLOG (ANLOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANLOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANLOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANLOG begrijpt, kun je de live prijs van ANLOG token verkennen!

ANLOG (ANLOG) Prijsgeschiedenis Door de ANLOG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ANLOG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ANLOG Wil je weten waar je ANLOG naartoe gaat? Onze ANLOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ANLOG token!

