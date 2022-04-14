DeAgentAI (AIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeAgentAI (AIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DeAgentAI (AIA) Informatie DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem. DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem. Officiële website: https://deagent.ai Whitepaper: https://deagentai.gitbook.io/deagentai Block explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x8b449b4dc0f8c5f996734eaf23d36a5f6724e02e312a7e4af34bd0bb74de7b17::deagent_token::DEAGENT_TOKEN/holders Koop nu AIA!

DeAgentAI (AIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeAgentAI (AIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.12M $ 29.12M $ 29.12M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 99.50M $ 99.50M $ 99.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 292.70M $ 292.70M $ 292.70M Hoogste ooit: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Laagste ooit: $ 0.3000866000147762 $ 0.3000866000147762 $ 0.3000866000147762 Huidige prijs: $ 0.2927 $ 0.2927 $ 0.2927 Meer informatie over DeAgentAI (AIA) prijs

DeAgentAI (AIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeAgentAI (AIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIA begrijpt, kun je de live prijs van AIA token verkennen!

DeAgentAI (AIA) Prijsgeschiedenis Door de AIA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AIA Wil je weten waar je AIA naartoe gaat? Onze AIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIA token!

