ANLOG

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

NaamANLOG

PositieNo.1612

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad1,857,089,402

Maximale voorraad∞

Totale voorraad9,057,971,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.004004532301968721,2025-02-16

Laagste prijs0.001099883471799137,2025-04-22

Publieke blockchainANLOG

InleidingBy enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.