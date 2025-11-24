ZTX pris i dag

Sanntids ZTX (ZTX) pris i dag er --, med en 0.31% endring de siste 24 timene. Nåværende ZTX til USD konverteringssats er -- per ZTX.

ZTX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,356,083, med en sirkulerende forsyning på 4.20B ZTX. I løpet av de siste 24 timene ZTX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03870653, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ZTX beveget seg +0.17% i løpet av den siste timen og -16.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ZTX (ZTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Opplagsforsyning 4.20B 4.20B 4.20B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

