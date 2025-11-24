ZoidPay pris i dag

Sanntids ZoidPay (ZPAY) pris i dag er $ 0.00537941, med en 1.83% endring de siste 24 timene. Nåværende ZPAY til USD konverteringssats er $ 0.00537941 per ZPAY.

ZoidPay rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,108,339, med en sirkulerende forsyning på 392.00M ZPAY. I løpet av de siste 24 timene ZPAY har den blitt handlet mellom $ 0.0051472(laveste) og $ 0.00553195 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.79, mens tidenes laveste notering var $ 0.00057157.

Kortsiktig har ZPAY beveget seg -0.80% i løpet av den siste timen og -6.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ZoidPay (ZPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Opplagsforsyning 392.00M 392.00M 392.00M Total forsyning 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

