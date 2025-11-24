ZeroTrust pris i dag

Sanntids ZeroTrust (ZERØ) pris i dag er $ 0.00378288, med en 28.02% endring de siste 24 timene. Nåværende ZERØ til USD konverteringssats er $ 0.00378288 per ZERØ.

ZeroTrust rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,399,265, med en sirkulerende forsyning på 367.74M ZERØ. I løpet av de siste 24 timene ZERØ har den blitt handlet mellom $ 0.00287714(laveste) og $ 0.00384911 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01017111, mens tidenes laveste notering var $ 0.00134542.

Kortsiktig har ZERØ beveget seg -0.20% i løpet av den siste timen og +1.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ZeroTrust (ZERØ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Opplagsforsyning 367.74M 367.74M 367.74M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

