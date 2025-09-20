Zero (ZER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01497627 24 timer høy $ 0.01515338 All Time High $ 12.38 Laveste pris $ 0.00210668 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.58% Prisendring (7D) -7.31%

Zero (ZER) sanntidsprisen er $0.015058. I løpet av de siste 24 timene har ZER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01497627 og et toppnivå på $ 0.01515338, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZER er $ 12.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.00210668.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZER endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og -7.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zero (ZER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 217.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 217.33K Opplagsforsyning 14.43M Total forsyning 14,432,562.0

Nåværende markedsverdi på Zero er $ 217.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZER er 14.43M, med en total tilgang på 14432562.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 217.33K.