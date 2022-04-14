Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Informasjon Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining. Offisiell nettside: https://www.gaycoin.one/ Kjøp GAYCOIN nå!

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 137.20K $ 137.20K $ 137.20K Total forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Sirkulerende forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 137.20K $ 137.20K $ 137.20K All-time high: $ 0.00535359 $ 0.00535359 $ 0.00535359 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013723 $ 0.00013723 $ 0.00013723 Lær mer om Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) pris

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAYCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAYCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAYCOINs tokenomics, kan du utforske GAYCOIN tokenets livepris!

GAYCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor GAYCOIN kan være på vei? Vår GAYCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GAYCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!