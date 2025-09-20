Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00535359$ 0.00535359 $ 0.00535359 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -2.29% Prisendring (7D) -11.42% Prisendring (7D) -11.42%

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GAYCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAYCOIN er $ 0.00535359, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAYCOIN endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -2.29% over 24 timer og -11.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 149.97K$ 149.97K $ 149.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 149.97K$ 149.97K $ 149.97K Opplagsforsyning 999.76M 999.76M 999.76M Total forsyning 999,760,522.102196 999,760,522.102196 999,760,522.102196

Nåværende markedsverdi på Zerebro Token Of Transformation er $ 149.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAYCOIN er 999.76M, med en total tilgang på 999760522.102196. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 149.97K.