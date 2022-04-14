ZenMemory AI (ZMEN) tokenomics
ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income.
Å forstå tokenomics bak ZenMemory AI (ZMEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ZMEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ZMEN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ZMENs tokenomics, kan du utforske ZMEN tokenets livepris!
