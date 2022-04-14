ZenMemory AI (ZMEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZenMemory AI (ZMEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZenMemory AI (ZMEN) Informasjon ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income. Offisiell nettside: https://www.zenmemory-ai.com/ Kjøp ZMEN nå!

ZenMemory AI (ZMEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZenMemory AI (ZMEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.31K $ 7.31K $ 7.31K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.31K $ 7.31K $ 7.31K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ZenMemory AI (ZMEN) pris

ZenMemory AI (ZMEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZenMemory AI (ZMEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZMEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZMEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZMENs tokenomics, kan du utforske ZMEN tokenets livepris!

ZMEN prisforutsigelse Vil du vite hvor ZMEN kan være på vei? Vår ZMEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZMEN tokenets prisforutsigelse nå!

