ZenMemory AI (ZMEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.19% Prisendring (1D) +1.20% Prisendring (7D) +6.23%

ZenMemory AI (ZMEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZMEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZMEN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZMEN endret seg med +1.19% i løpet av den siste timen, +1.20% over 24 timer og +6.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZenMemory AI (ZMEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.99K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.99K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZenMemory AI er $ 7.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZMEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.99K.