Dagens ZenMemory AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ZMEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

ZenMemory AI Pris (ZMEN)

1 ZMEN til USD livepris:

+1.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
ZenMemory AI (ZMEN) Live prisdiagram
ZenMemory AI (ZMEN) Prisinformasjon (USD)

ZenMemory AI (ZMEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZMEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZMEN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZMEN endret seg med +1.19% i løpet av den siste timen, +1.20% over 24 timer og +6.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZenMemory AI (ZMEN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på ZenMemory AI er $ 7.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZMEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.99K.

ZenMemory AI (ZMEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZenMemory AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZenMemory AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZenMemory AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZenMemory AI til USD ble $ 0.

Hva er ZenMemory AI (ZMEN)

ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ZenMemory AI (ZMEN) Ressurs

ZenMemory AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZenMemory AI (ZMEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZenMemory AI (ZMEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZenMemory AI.

Sjekk ZenMemory AIprisprognosen nå!

ZenMemory AI (ZMEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZenMemory AI (ZMEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZMEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZenMemory AI (ZMEN)

Hvor mye er ZenMemory AI (ZMEN) verdt i dag?
Live ZMEN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZMEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZMEN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZenMemory AI?
Markedsverdien for ZMEN er $ 7.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZMEN?
Den sirkulerende forsyningen av ZMEN er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZMEN ?
ZMEN oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZMEN?
ZMEN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ZMEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZMEN er -- USD.
Vil ZMEN gå høyere i år?
ZMEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZMEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.