ZALPHA (ZALPHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZALPHA (ZALPHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

ZALPHA (ZALPHA) Informasjon ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins. It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights. ZapAlpha combines: Bots that automatically track and analyze tokens for you. A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you. A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies. Offisiell nettside: https://zapalpha.xyz/ Teknisk dokument: https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha Kjøp ZALPHA nå!

ZALPHA (ZALPHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZALPHA (ZALPHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.34K $ 13.34K $ 13.34K Total forsyning: $ 991.68M $ 991.68M $ 991.68M Sirkulerende forsyning: $ 991.68M $ 991.68M $ 991.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.34K $ 13.34K $ 13.34K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ZALPHA (ZALPHA) pris

ZALPHA (ZALPHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZALPHA (ZALPHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZALPHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZALPHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZALPHAs tokenomics, kan du utforske ZALPHA tokenets livepris!

ZALPHA prisforutsigelse Vil du vite hvor ZALPHA kan være på vei? Vår ZALPHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZALPHA tokenets prisforutsigelse nå!

