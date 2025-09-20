Yod Agent (YOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00394946$ 0.00394946 $ 0.00394946 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.02% Prisendring (7D) +10.15% Prisendring (7D) +10.15%

Yod Agent (YOD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YOD er $ 0.00394946, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +10.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yod Agent (YOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Opplagsforsyning 899.34M 899.34M 899.34M Total forsyning 899,344,419.026625 899,344,419.026625 899,344,419.026625

Nåværende markedsverdi på Yod Agent er $ 15.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOD er 899.34M, med en total tilgang på 899344419.026625. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.46K.