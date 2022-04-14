Yod Agent (YOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yod Agent (YOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yod Agent (YOD) Informasjon Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet. Offisiell nettside: https://yodagent.com/ Teknisk dokument: https://yodagent.com/docs Kjøp YOD nå!

Yod Agent (YOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yod Agent (YOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.46K $ 15.46K $ 15.46K Total forsyning: $ 899.34M $ 899.34M $ 899.34M Sirkulerende forsyning: $ 899.34M $ 899.34M $ 899.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.46K $ 15.46K $ 15.46K All-time high: $ 0.00394946 $ 0.00394946 $ 0.00394946 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Yod Agent (YOD) pris

Yod Agent (YOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yod Agent (YOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YODs tokenomics, kan du utforske YOD tokenets livepris!

