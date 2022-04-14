YieldMachine by Virtuals (YMACH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YieldMachine by Virtuals (YMACH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YieldMachine by Virtuals (YMACH) Informasjon At YieldMachine, we believe crypto trading should be as intuitive as having a conversation. By integrating a powerful AI-driven advisory and execution platform, we’re building the future of wealth management where your wallet works for you. Imagine a Bloomberg terminal for crypto that caters to everyone—from the curious newcomer to the seasoned trader. With YieldMachine, you simply type and chat with your AI crypto advisor about your goals. Whether you want steady yield, portfolio diversification, or speculative growth, our platform executes it autonomously, securely, and seamlessly. Offisiell nettside: https://yield-machine.com/ Kjøp YMACH nå!

YieldMachine by Virtuals (YMACH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YieldMachine by Virtuals (YMACH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.94K $ 29.94K $ 29.94K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.94K $ 29.94K $ 29.94K All-time high: $ 0.00681425 $ 0.00681425 $ 0.00681425 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om YieldMachine by Virtuals (YMACH) pris

YieldMachine by Virtuals (YMACH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YieldMachine by Virtuals (YMACH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YMACH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YMACH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YMACHs tokenomics, kan du utforske YMACH tokenets livepris!

