Yield App (YLD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yield App (YLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Yield App (YLD) Informasjon YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise. Offisiell nettside: https://www.yield.app/ Kjøp YLD nå!

Yield App (YLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yield App (YLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 230.63K $ 230.63K $ 230.63K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 265.40M $ 265.40M $ 265.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 260.69K $ 260.69K $ 260.69K All-time high: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00086898 $ 0.00086898 $ 0.00086898 Lær mer om Yield App (YLD) pris

Yield App (YLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yield App (YLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YLDs tokenomics, kan du utforske YLD tokenets livepris!

YLD prisforutsigelse Vil du vite hvor YLD kan være på vei? Vår YLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YLD tokenets prisforutsigelse nå!

